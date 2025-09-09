Alexis Sánchez responde a dichos de Lamine Yamal por su fichaje en Sevilla: «Sabe que soy bueno para el fútbol»

Después de diversos rumores, se confirmó la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla de la Liga de España. Fichaje que se concretó en las últimas horas del mercado de pases,

El «Niño Maravilla» sonó en diversos equipos de fuera de Europa, por lo que la noticia generó gran sorpresa,

De hecho, Lamine Yamal, joven figura del Barcelona que ya se posiciona como una estrella del fútbol mundial, comentó este inesperado fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla.

Resulta que en conversación con RTVE, el futbolista español fue consultado sobre el mercado del pase. De este modo, habló del chileno.

«Siempre me ha gustado porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla. Me gusta ese movimiento, es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz», indicó el crack del Barcelona.

Alexis Sánchez responde a dichos de Lamine Yamal

Durante este martes, Alexis Sánchez fue presentado en Sevilla. En esta instancia, se le consultó sobre los dichos de Lamine Yamal. En este contexto, el chileno se mostró contento por las palabras del joven jugador.

«Lamine sabe que soy bueno para el fútbol», indicó entre risas.

Además, Alexis Sánchez señaló que «creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes».

Por otro lado, con lo que puede aportar a su nuevo club, el tocopillano mencionó: «Sevilla se encontrará con un Alexis más maduro, que decide los tiempos. Cuando estaba en el Barcelona corría de aquí para allá, no entendía tanto el fútbol, pero tenía otros jugadores, otro ambiente».

«Estoy con ganas de jugar en este campo, ver a la afición y darle una alegría. El ambiente del grupo está muy bueno. Creo que este año va a ser lindo», mencionó.