Bierfest Oktober 2025 en La Reina: La Combo Tortuga, Saiko, Los Tetas y más artistas dirán presente en la fiesta de la cerveza

El próximo sábado 4 de octubre, se va a llevar a cabo un tremendo evento para los amantes de la cerveza. Hablamos del Bierfest Oktober 2025, el que con esta nueva versión se sigue consolidando como uno de los festivales cerveceros más importante del país.

El evento se llevará a cabo todo el día en el Parque Padre Hurtado, que se transformará en un epicentro de sabores, cultura y entretención al aire libre.

¿Qué artistas dirán presente en Bierfest Oktober 2025?

La música va a ser una de las grandes atracciones del Bierfest Oktober 2025.

En esta instancia se presentarán bandas como Kuervos del Sur, Sinergia, Los Mox!, Camiseta 22, Los Tetas, Saiko y La Combo Tortuga, quienes harán saltar y bailar a todos los presentes.

Vale señalar que estos grupos son destacados por ser unas importantes figuras de la música chilena y por contar con una tremenda trayectoria.

Por ejemplo, Saiko viene de terminar una gira por todo Chile. Por otro lado, La Combo Tortuga llevó a cabo un Mostar Arena sold out.

Las entradas para Bierfest Oktober 2025 se encuentran disponibles a través de Ticketplus. A pesar de que las primeras preventas ya están completamente agotadas, los precios se encuentran entre $17.000 y $25.000 (más cargo por servicio). Además, los tickets también se pueden adquirir en la puerta del recinto.

Este evento está orientado a toda la familia. Vale señalar que el ingreso es gratuito para todos los menores de 10 años, mostrando su cédula de identidad. El ingreso al parque será hasta las 20:00 horas.

Cabe destacar que Bierfes se realiza hace más de veinte años en nuestro país. De este modo, el evento se ha posicionado como un referente en Latinoamérica por su propuesta cultural, compromiso con la sustentabilidad y la promoción del consumo responsable.

En esta versión, se espera un Parque Padre Hurtado lleno. Instancia en que los presentes podrán disfrutar de la mejor cerveza y música.