Francisca Valenzuela llegó a RadioActiva para entregar detalles de Ruidosa Fest 2025: artistas, actividades y más

Durante este lunes, el programa «Bravas» tuvo una tremenda invitada. Hablamos ni más ni menos que de Francisca Valenzuela, quien entregó detalles de Ruidosa Fest 2025, que se realizará el 11 y 12 de octubre en el Parque O’Higgins.

En este sentido, dio a conocer que el line up considera artistas como Myriam Hernández, Javiera Mena, Princesa Alba, Cami, Fran Valenzuela, Paula Rivas y más.

Además, dio conocer que habrá un panel conformado por Pamela Díaz y más mujeres. De este modo, se abordarán temas como autoestima, confianza, economía, emprendimiento, entre otros.

Igualmente, el Ruidosa Fest 2025 contará con la presencia de destacadas humoristas como Paloma Salas y Pamela Leiva.

En este sentido, Francisca Valenzuela señaló que habrá una feria de organizaciones y comida.

Vale señalar que la reconocida cantante nacional dio a conocer que Ruidosas nació con el propósito de darle mayor visibilidad a las mujeres. De hecho, indicó que en los festivales latinoamericanos, hay un 20% de presencia femenina (incluyendo bandas mixtas). Además, agregó que «es menos del 1% las headliners mujeres en la región»

Las entradas para Ruidosa Fest 2025 se encuentran disponibles a través de Puntoticket.

