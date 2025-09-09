«Qué penca tener que vivir un día más»: Popular figura del espectáculo nacional impacta con preocupante mensaje tras complejo estado de salud

Recientemente, una popular figura del espectáculo generó gran preocupación tras compartir una alarmante publicación en su cuenta de Instagram. Estamos hablando de Leo Méndez Jr, quien ha tenido un difícil año.

El joven, quien es hijo del cantante DJ Méndez ha enfrentado diversos problemas de salud durante el último tiempo, lo que lo mantiene bajo diversos tratamientos y cuidados médicos. Situación que le ha traído dificultades a su vida.

Es importante señalar que a Leo Méndez Jr se le diagnosticó anorexia nerviosa. Además, hace algunos meses estuvo en el quirófano, donde se le extirpó uno de sus pulmones

Leo Méndez Jr comparte preocupante mensaje

El joven compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que compartió un breve texto, pero que generó gran preocupación entre sus seguidores.

Resulta que el hijo de DJ Méndez Jr escribió: «De nuevo un día más sin expectativas. Qué fome despertar así«.

Además, agregó: «Qué penca tener que vivir un día más», lo que ha encendido las alarmas.

Es importante señalar que en distintas oportunidades, Leo Méndez Jr ha señalado que ha tenido problemas relacionados con la salud mental.

No obstante, el joven se ha estado apoyando en sus hermanas, y en la gente que le envía apoyo a través de redes sociales. De este modo, se ha podido mantener fuerte ante los complejos momentos.

Por otro lado, es importante señalar que hace un tiempo, Leo Méndez Jr dio a conocer que actualmente no mantiene relación con su padre.

