Rocío Toscano sorprende con romance con futbolista chileno: «Mi vida hermoso»

Durante este fin de semana, la actriz Rocío Toscano generó gran sorpresa tras compartir diversas fotografías desde el sur de Chile, con quien sería su nueva pareja.

Vale señalar que la intérprete actualmente está radicada en el sur del país junto a sus hijos Alma y Luca.

Y en el fin de semana, Rocío Toscano compartió distintas fotografías en su cuenta de Instagram paseando por Osorno junto al misterioso galán, quien sería ni más que menos que un futbolista nacional.

En estas postales, se vio a la actriz paseando en bicicleta y en la orilla de un río.

Si bien, la actriz Rocío Toscano no mencionó directamente al hombre que estaba junto a ella, los registros generaron gran especulación entre sus seguidores.

¿Quién es la nueva conquista de la actriz Rocío Toscano?

Según informó Alfombra Roja, la nueva conquista de la actriz es Agustín Ambiado, futbolista nacional de 25 años que milita en Deportes Provincial Osorno, equipo de la Segunda División Profesional.

Si bien el romance no se ha hecho público, Rocío Toscano ha dejado algunas pistas. Por ejemplo, en una publicación del deportista en Instagram, la intérprete escribió «mi vida hermoso», lo que acompañó con unos románticos emojis de ojos de corazón y un corazón.

Además, el portal ya citado dio a conocer que el futbolista también ha pasado por otros clubes del país como Deportes Valdivia y Deportes Concepción.

Agustín Ambiado juega como lateral izquierdo. Por otro lado, según Transfermartkt, su contrato con Deportes Provincial Osorno tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este 2025.

Por otro lado, Rocío Toscano, es una reconocida actriz nacional que ha sido parte de destacados proyectos como «Los 80», «Verdades Ocultas», «La Cacería: Las Niñas de Alto Hospicio», «Alma Negra», entre otras.

