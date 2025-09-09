Filtran video erótico de popular influencer con famoso cantante: ella apuntó contra el artista y anunció acciones legales

Recientemente, una famosa influencer denunció que le filtraron un video íntimo, el que anda circulando a través del internet.

La mujer afectada es Isabella Ladera, reconocida creadora de contenido de nacionalidad venezolana.

La influencer se ha visto afectada por la situación. De hecho, a través de redes sociales apuntó contra su expareja Beéle, como el culpable de filtrar el registro.

«Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido», partió señalando la mujer tras la viralización del video íntimo.

En este sentido, Isabella Ladera expresó que «ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme».

«Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza», añadió la expareja del cantante Beéle.

Isabella Ladera revela que está tomando acciones legales

Además, la popular influencer dio a conocer que está tomando acciones legales tras sufrir la filtración de este contenido.

«Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos. Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí», señaló Isabella Ladera.

