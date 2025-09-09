Paul Vásquez reveló que tuvo diversos intentos de quitarse la vida: «Mis compañeros de la Bomba me rescataron»

Recientemente, el querido y popular comediante Paul Vásquez, más conocido como «El Flaco» lanzó una impactante confesión. Resulta que en un adelanto del espacio «Only friends», el humorista reveló que en distintas oportunidades estuvo cerca de quitarse la vida.

«Cuatro veces he pensado en eliminarme, pero siempre digo yo: por algo no se dio ese paso», indicó.

Además, dio a conocer un complejo momento que le tocó vivir. «Estuve cerca, la historia más cercana es cuando mis compañeros de la Bomba me rescataron», contó El Flaco.

En este sentido, agregó: «De repente, las puertas se van cerrando, no encuentras la salida y viene la desesperación».

Es importante señalar que a pesar de estos momentos difíciles, actualmente Paul Vásquez se encuentra en un buen momento de su vida. De hecho, a fines del mes pasado, dio a conocer que terminó sus estudios de Técnico en Enfermería de Nivel Superior y que tuvo promedió 6,8.

Además, el humorista llevó a cabo su práctica en el Hospital San juan de Dios, en el área de urgencias.

Paul Vásquez dejará atrás su querido personaje «El Flaco»

En conversación con Daniel Fuenzalida en el programa de TVN, «El Medio Día», el humorista dio a conocer que próximamente terminará con su icónico personaje «El Flaco», el que lo acompañó por décadas.

«Así como unos cuelgan los chuteadores, otros los guantes, voy a guardar al ‘Flaco’ y quiero ejercer como TENS el 2026″, indicó en dicha oportunidad.

Además, dio a conocer que tiene intenciones de despedir al popular personaje a lo grande.

«Tengo el gran anhelo de hacerle una linda despedida al ‘Flaco’. Me quiero despedir en un gran escenario, en el cual nunca he estado en estos 30 años que llevo en la televisión: en el Patagual», indicó Paul Vásquez.

