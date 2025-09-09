«Viejo chico pelao»: Pablo Chill-E y Horacio Saavedra protagonizaron un tenso intercambio por este motivo
El exdirector de orquesta del Festival de Viña criticó el concierto sinfónico de Pablo Chill-E, quien no dudó en responderle.
Recientemente, Pablo Chill-E compartió una feroz respuesta a Horacio Saavedra, quien criticó su reciente show titulado Red Bull Symphonic.
El artista urbano llevó a cabo su concierto sinfónico los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre. De hecho, este último se transmitió a través de las pantallas de TVN.
Y a pesar de que muchos elogiaron la performance de Pablo Chill-E, esta no fue del gusto de Horacio Saavedra, exdirector de orquesta del Festival de Viña.
De este modo, a través de sus redes sociales lanzó una dura crítica contra el show.
«La verdad traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir», indicó Horacio Saavedra.
«La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica de 25 músicos, que no da para camerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc», agregó.
Además, expresó que «igual se agradece el intento de Red Bull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente es otro».
Estas críticas no pasaron desapercibidas para Pablo Chill-E, quien no dudó en responderle.
La respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Savedra
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el cantante urbano expresó: «Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín en todo caso».
Viejo chico Pelao siempre fui más del tío Valentín en todo caso
— Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) September 8, 2025
Y durante la madrugada de este martes, Horacio Saavedra compartió un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram.
«En la vida se necesita tener tres cosas. La humildad de no sentirse superior a ninguno. El coraje de afrontar cualquier situación. La sabiduría de callar delante a la estupidez de ciertas personas», indica el post que compartió el músico.
A pesar de que el cantante no mencionó de manera directa a Pablo Chill-E, sus seguidores y seguidoras lo vieron como una respuesta a las palabras del urbano.
