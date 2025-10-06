Informan en vivo lamentable muerte que remece al equipo de prensa de Mega: «Falleció este viernes»

Hace unos días, se conoció que una triste noticia golpeó a Mega. Específicamente al equipo de Meganoticias Actualiza, programa que es emitido durante los fines de semana por las pantallas del canal ubicado en Vicuña Mackena.

En este sentido, durante el sábado, poco antes del fin del espacio ya nombrado, la periodista Paloma Ávila se tomó un momento para informar el fallecimiento del padre de uno de los miembros del equipo de prensa.

«Despedimos nuestro noticiario enviando nuestro cariño y compañía a nuestro compañero Nicolás Lira, cuyo padre, Luis Salamanca, falleció este día viernes», partió señalando la comunicadora.

Además, señaló que sus cercanos podían ir a acompañarlo en la Parroquia de Nuestra Señora de Monserrat en Puente Alto.

«Para quienes quieran rendir un homenaje y acompañar a su familia en este difícil momento», expresó.

Confirman la partida del padre de miembro del equipo de Mega

Además, en esta instancia, Paloma Ávila también señaló: «Le enviamos a su familia, amigos y cercanos, nuestras más sentidas condolencias. Abrazo apretado, Nico».

Es importante mencionar que en el cierre de la transmisión. Momento en que la periodista de Mega hablaba de la partida, se mostró una imagen del padre del miembro del canal, con el objetivo de rendirle homenaje.

Vale señalar que también se habló de este fallecimiento en redes sociales. De este modo, cibernautas le enviaron apoyo a Nicolás Lira.

El funeral del padre del trabajador de Mega se llevó a cabo ayer, en el Cementerio El Prado, ubicado en la comuna de La Florida.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «No sé qué ocurrirá el lunes…»: Adriana Barrientos se refirió al futuro de Zona de Estrellas sin Mario Velasco