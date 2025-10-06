Popular figura de CHV sufrió preocupante accidente mientras andaba en moto: Compartió impactante registro del momento exacto
A través de su cuenta de Instagram, el rostro de CHV compartió un registro del momento en que tuvo su caída.
Hace algunos días, un querido humorista y figura de CHV sufrió un preocupante accidente mientras manejaba su motocicleta. Estamos hablando de Claudio Michaux, quien sufrió un descuido que hizo que cayera.
Vale señalar que el video del incidente fue compartido por el mimo humorista a través de su cuenta de Instagram.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Claudio Michaux (@claudiomichaux)
En tanto, el video del accidente fue registrado por otro motociclista que también estaba en el lugar. Acá se ve que una camioneta frenó y que Claudio Michaux no alcanzó a frenar, lo que generó que chocara y posteriormente cayera al suelo.
Incluso se puede ver que el comediante se da una vuelta en el aire antes caer al suelo.
Claudio Michaux revela que está bien tras el accidente en motocicleta
A través de su publicación en Instagram, el comediante y rostro de CHV dio a conocer que está en buen estado. De este modo, aclaró que el incidente quedó en un susto y que casi al instante fue, el conductor de la camioneta lo fue a ver.
«Choqué en moto, pero estoy bien», explicó Claudio Michaux.
Vale señalar que en pocos segundos, el humorista se paró y se dirigió hasta su motocicleta.
Tras esto, el comediante recibió múltiples mensajes por parte de sus seguidores. En este sentido, algunos se mostraron preocupados. Mientras que otros se tomaron la situación con humor.
«Ahora entiendo porque le dicen Michoca»; «no se puede estacionar ahí amigo»El que tiene moto se baja como quiere»; «Creo que así no se baja de la moto, pero como no tengo moto no opino»: «Claudio se adelanta por los costados, no a través… Espero que se recupere pronto, compita»; fueron algunos de los comentarios que recibió el post.
También pedes leer en RadioActiva: Luis Slimming sorprendió con chiste sin filtro a Benja Vicuña: el actor reaccionó y casi abandona el estudio
- A Sammis Reyes le llueven las críticas por comentada actitud con Emilia Dides: "Ante estos gestos, estás clara que solo tú criarás a tu bebé"
- Informan en vivo lamentable muerte que remece al equipo de prensa de Mega: "Falleció este viernes"
- Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas