A Sammis Reyes le llueven las críticas por comentada actitud con Emilia Dides: «Ante estos gestos, estás clara que solo tú criarás a tu bebé»

Recientemente, Sammis Reyes se transformó en blanco de críticas en redes sociales.

Vale señalar que desde hace bastante tiempo que el deportista se encuentra en el centro de atención debido a diversas declaraciones que han dado mucho que hablar.

Incluso, en una oportunidad, Claudio Bravo sorprendió y le restó importancia a los logros deportivos de Sammis Reyes como jugador de la NFL.

Y recientemente, el deportista volvió a dar que hablar. Esto se debe a que la Emilia Dides compartió un registro en redes sociales, el que tenía un detalle que llamó la atención de múltiples cibernautas.

A Sammis Reyes le llovieron las críticas por inesperado motivo

Emilia Dides, quien está esperando un bebe junto al exjugador de la NFL compartió un registro de las vacaciones que están gozando en República Dominicana.

Se trata de un automóvil, en el que Sammis Reyes está delante de ella caminando hacia un vehículo de turistas, al que subieron.

En este sentido, lo que dio que hablar en redes sociales, es que el deportista no la ayudó a subirse al auto, a pesar de que se encuentra embarazada.

Debido a esto, muchas personas criticaron la actitud de Sammis Reyes. De hecho, incluso trataron al hombre de «princeso».

«Cero tino»; «Ante estos gestos de tu ‘pareja’ estás clara que solo tú criarás a tu bebé y lo vas a lograr», «qué lindo como te ayudó a subir jaja», «El princeso primero», fueron algunos comentarios que dejaron en la historia que compartió Emilia Dides.

Vale señalar que luego de las críticas, otros usuarios de Instagram salieron a defender a Sammis Reyes.

«Está embaraza! no enferma»; «Qué le pasa a la gente»; «La gente ridícula», mencionaron algunas personas.

