Viralizan insólito registro del momento exacto en que profesor habría asaltado a estudiante en Cartagena: Le había hecho clases horas antes

Hace algunos días, se dio a conocer una insólita situación que se desarrolló en la comuna de Cartagena, en la Región de Valparaíso. Resulta que un adolescente de 17 años fue víctima un asalto y denunció que su profesor estaría involucrado en este delito.

Según la información que se conoce al respecto, el hecho sucedió el viernes pasado. Momento en el que estaba en el paradero esperando la micro.

profesor habría asaltado a alumno

En este instante, tal como se puede ver en un video que se ha viralizado un hombre bajó de un automóvil marca Suzuki azul, se acercó al estudiante y le solicitó que le compartiera internet. Frente a esto, el joven accedió. Sin embargo, al momento de sacar su dispositivo, el individuó se lo quitó y arrancó hasta el vehículo.

Vale señalar que el estudiante persiguió al sujeto y se agarró al auto. Sin embargo, después de unos metros terminó cayendo al piso.

En este sentido, al momento de acercarse al vehículo, el adolescente pudo identificar a uno de los delincuentes. Se trata de ni más ni menos que de su profesora de historia, quien hace unas horas le había hecho clases y ahora el que conducía el automóvil.

Tras esta situación, el adolescente presentó una denuncia. Ante esto, la Sección de Investigación Policial de Carabineros inició una investigación y logró ubicar al vehículo del asalto.

Además, lograron detener a tres personas que estaban en el automóvil. Uno de ellos, el profesor de 35 años, un hombre de 40 años y una mujer de 44 años.

Revisa el registro del exacto momento exacto en que profesor habría asaltado a estudiante:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Líder San Antonio (@diarioellider)

