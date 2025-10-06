FloyyMenor sorprende tras desembolsar millonario monto para adquirir lujoso vehículo de marca que ya no está presente en Chile

No caben dudas de que FloyyMenor es uno de los artistas urbanos chilenos más escuchados. Sin embargo, recientemente, el joven hizo noticia por un motivo alejado de la música.

Resulta que el cantante sorprendió con la adquisición de un costoso vehículo.

FloyyMenor sorprende tras adquirir lujoso vehículo

En concreto, según informó ADN.cl, el intérprete se compró un Rolls-Royce Wraith, con motor 6.6 V12, el que le costó $200 millones de pesos.

El medio ya nombrado, dio a conocer que esta operación fue confirmada por Automotora Freddy Vizanskis y Lovende.cl, quienes dieron a conocer que el proceso de venta fue rápido y solamente tardó tres días.

Es importante señalar que esta compra ha llamado mucho la atención, debido a que hace algunos meses Rolls-Royce confirmó su salida de Chile después de 13 años. Esto fue debido a las pocas ventas en el país.

La marca británica intentó consolidarse en la gama de lujo, con modelos como Ghost, Phantom Coupé y Cullinan. No obstante, finalmente optó por enfocarse en los mercados en que tienen mayor demanda.

De esta manera, la reciente adquisición de FloyyMenor ha dado mucho que hablar, ya que se trata de uno de los pocos vehículos de Rolls-Royce disponibles en nuestro país. Este tiene un valor cercano al que tuvo el Ghost en su lanzamiento original, de unos 400 mil dólares.

Vale señalar que este automóvil se transforma en una pieza de colección.

Por otro lado, es importante señalar que recientemente, FloyyMenor también fue noticia por transformarse en el segundo chileno en aparecer en el juego Fortnite. Esto después del actor Pedro Pascal.

Resulta que desde el 21 de septiembre, la plataforma incorporó un ‘emote’ de Peligrosa (popular canción del chileno) en su tienda de artículos, gesto o movimiento que los jugadores pueden ejecutar con sus personajes.

También te podría interesar: Zion sorprende a todos con el lanzamiento de su nuevo EP «The Perfect Melody II – Chapter I»