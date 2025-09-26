Zion sorprende a todos con el lanzamiento de su nuevo EP «The Perfect Melody II – Chapter I»

Recientemente, el icónico cantante urbano, Zion sorprendió tras lanzar su nuevo proyecto «The Perfect Melody II – Chapter I», un EP que cuenta con sonidos envolventes y letras que se conectan con la esencia del reggaetón clásico.

Este trabajo no es solamente una continuación a su álbum estrenado el 2007, «The Perfect Melody», sino que también sigue reafirmando la vigencia del icónico intérprete en la escena musical que constantemente está cambiando.

Zion tiene una trayectoria de más de 20 años, en la que se ha posicionado como un referente y construido gran identidad sonora. Y con este nuevo lanzamiento, el cantante se atrevió a experimentar sin perder su esencia.

Zion sorprende con el lanzamiento de «The Perfect Melody II – Chapter I»

El nuevo EP del puertorriqueño cuenta con cuatro canciones, cada una tiene su propia atmosfera. Sin embargo, todas comparten el propósito de mantener vivo al reggaetón melódico que lo posicionó como una leyenda.

La primera canción de este proyecto es «Ella», la que cuenta con la participación de Bad Gyal y destaca por su gran energía. La mezcla entre Zion y la artista catalana se transforma en un tema que conecta al reggaetón de los 2000 con una producción actual.

Otra canción de EP es «Boomerang», el que cuenta con una base con guitarra y una letra llena de sentimientos.

El tercer tema es SOL, el que trae la cuota de nostalgia y cuenta con un ritmo que no recuerda la época dorada del reggetón.

La última canción de «The Perfect Melody II – Chapter I» es «Más de ti», el que trae todo el espíritu del verano.

Vale señalar que el EP ya está disponible en todas las plataformas digitales.