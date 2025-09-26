RadioActiva en Google Discover: así puedes seguir todas las noticias y novedades de la 92.5

En RadioActiva día a día te traemos noticias, información sobre música, artistas, eventos, cine, entrevistas y mucho más.

Y si es que estás interesado en seguir a todo el contenido relacionado con la radio de la gente feliz, te recomendamos que nos sigas en Google Discover. A continuación te explicamos paso a paso cómo puedes recibir de primera fuente todas nuestras noticias.

Vale señalar que Google Discover es la sección de noticias personalizada que aparece en la aplicación de Google y en la mayoría de los dispositivos Android. Esto es clave para estar al tanto con respecto a la actualidad.

Así puedes seguir a RadioActiva en Google Discover

Acá te dejamos el paso a paso para que sigas a RadioActiva en Google Discover:

Puedes seguir a RadioActiva haciendo click ACÁ, sino también puedes hacerlo siguiendo todos siguientes pasos.

Abre la app de Google en tu celular. (Si tienes un dispositivo Android, puedes ingresar deslizando hacía la izquierda desde la pantalla principal). En el caso de iPhone debe hacerse en la App de Google.

Revisa que hayas ingresado desde tu cuenta de Google (generalmente, esto ocurre por defecto).

Busca una noticia de RadioActiva en el feed de Discover.

Selecciona «Seguir» o «Follow». Este está en la esquina superior derecha de la noticia.

Si es que sigues a RadioActiva en Google Discover puedes acceder al siguiente contenido:

Noticias sobre música, cine, actualidad, panoramas y mucho más.

Entrevistas exclusivas de RadioActiva, momentos de programas, contenido de redes sociales y mucho más.