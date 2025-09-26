Gatita Veve reveló extremo desafío con hombres de todas las regiones: «A un chico no le funcionó su herramienta»

Durante este jueves, el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno» tuvo como invitada a Gatita Veve, popular actriz de cine para adultos que actualmente está brillando en el extranjero. En esta oportunidad la joven habló sin tapujos de diversos temas. De hecho, reveló que recientemente llevó a cabo un extremo proyecto.

Resulta que realizó un desafío, el que consistió en grabarse en un mismo día, teniendo encuentros íntimos con un hombre de cada región del país.

Sin embargo, Gatita Veve indicó que no todos pudieron completar la prueba. «Fueron 14, porque una región no llegó y a un chico no le funcionó su herramienta», reveló.

En este sentido, la joven explicó que «Se puso nervioso porque fuimos a un estudio re grande y ellos pensaban que era como al lote».

«Era un estudio, había caleta de cámaras y él se asustó por eso, porque él dijo que no pensaba que iba haber gente externa grabando», añadió.

De este modo, Gatita Veve dejó en claro que el proyecto era profesional, no simples encuentro. «Pensó que era un encuentro amoroso, pero no», indicó.

Gatita Veve es nominada a importantes premios

Vale señalar que la joven también valoró el hecho de que está compitiendo en tres categorías de los Premios Dears de México.

«Estoy nominada en categoría Actriz del Año Sudamérica, Actriz de Interpretación Sudamérica y también Contenido Hardcore Sudamérica, así que va a ser muy bueno que me ayuden ahí con las votaciones», mencionó. Gatita Veve.

Además, en esta oportunidad la joven también defendió su trabajo con firmeza.

«Como cualquier negocio tiene un sistema de trabajo, tiene protocolos. En chile lo agarran para el leseo (…) Pero cuando una graba en otras partes te das cuentas que son empresas multimillonarias que están generando este contenido y, por lo tanto, tiene una estructura de trabajo como cualquier otra empresa», mencionó Gatita Veve.

«Yo soy una de las que está hablando sin vergüenza del trabajo sexual en Chile, porque yo sé que es un tema súper importante. Muchas personas lo miran en mal y siento que yo al demostrar cómo es la parte B, hay mucha gente que lo está entendiendo y aceptando como un real trabajo», agregó.

