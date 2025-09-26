Daniela Aránguiz explota contra Cony Capelli y le hace inesperado reto: «Eres una drogadicta»

Daniela Aránguiz y Cony Capelli han estado en el centro de atención durante los últimos días. Las figuras del espectáculo han protagonizado tensos intercambios en diversas oportunidades y recientemente, la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile indicó que la exesposa de Jorge Valdivia «representa lo peor de la sociedad»

Frente a esto, la exchica Mekano respondió fiel a su estilo a Cony, quien en algún momento tuvo un affaire con el exfutbolista.

En el programa «Sígueme», Daniela Aránguiz indicó: «Esta niñita está haciendo este show porque no tiene nada que cause un revuelo mediático para generar bulla por su participación en el programa de baile».

«Yo no tenía idea de que estabas saliendo con mi exmarido, algo que pasó hace tres años. Ella se sentó en un reality a contar que tenía un viaje planeado con mi exmarido a Argentina por un matrimonio y que la dejaron con un vestido armado de un diseñador, porque Jorge un día me pilló volando bajo y me dijo ‘oye tengo un matrimonio, ¿Me acompañas?’ y yo le dije que bueno», añadió.

Las declaraciones de Daniela Aránguiz contra Cony Capelli

Sobre las palabras de Cony Capelli en su contra, Daniela Aránguiz mencionó: «Yo no tengo que ser aporte para nada, no trabajo en política, trabajo en entretención. Me hice conocida en un programa de baile».

«Yo soy una excelente madre, hija, hermana, novia y amiga, pero así también soy una excelente enemiga. Creo que un mal ejemplo a seguir es ser una mentirosa como tú, que dices que superaste tus adicciones y te tienen que sacar arrastrando de las discoteques, que eres una regalada, que andas tirándole la boca a uno y a otro delante de todo el mundo», añadió sobre la bailarina.

Además, Daniela Aránguiz mencionó: «Eres una drogadicta y te reto: hazte un examen de sangre y muéstralo para ver cuándo fue la última vez que consumiste una sustancia, que tienes a todo Chile pensando que las superaste y que eres un ejemplo de rehabilitación, cuando tú sabes que no es así».

Sin embargo, esto no fue todo. La exchica Mekano también habló de la madre de la ex Gran Hermano. «Me tengo que aguantar hasta que la mamá ‘hippienta’ de esta cabra me venga a decir cosas por redes sociales. Que la mamá se quede callada, mi mamá nunca ha salido hablando cosas», indicó.