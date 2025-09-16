Daniela Aránguiz critica a Paula Pavic por comentario sobre Marcelo Ríos: «Jamás hubiese tenido la vida que tiene…»

Recientemente, Daniela Aránguiz criticó a Paula Pavic por señalar que su exmarido, Marcelo Ríos no dejaba que trabajara mientras estuvieron casados.

Esto ocurrió en el programa «Sígueme», cuando estaban hablando del Tesla que Paula Pavic le regaló a su hija de 16 años, el que fue comprado por ella, sin la ayuda del deportista.

Frente a esto, Michael Roldán habló con Paula Pavic y le indicó: «Daniela (Aránguiz) dijo que habló con el Chino y él encontraba que estaba bien que le regalara el auto sola porque él le regaló autos durante 16 años (a Paula)».

Frente a esto, la exesposa de Marcelo Ríos indicó: «Y no solo muchos autos, sino que todo lo material que tenía”».

«Si él no quería que trabajara, para mí ese era mi pago de trabajo de madre, dueña de casa y esposa», añadió.

La crítica de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz no estuvo de acuerdo con la palabra de Paula Pavic y reconoció que estuvo en una posición similar a ella.

«Estuve casada con un hombre que me daba todo económicamente. Y una de las cosas que yo agradezco es que pude criar a mis hijos tranquila y nunca nos faltó nada, de verdad», mencionó.

Además, la exchica Mekano expresó: «Yo creo que uno tiene que ser agradecida y no ver eso como ‘ay no me dejaban trabajar».

En este sentido, Daniela Aránguiz mencionó: «De verdad, qué suerte tuve y qué suerte tiene Paula de poder criar a sus hijos y ser una madre 100% presente».

Asimismo, expresó: «¿Cuántas mamás se levantan en la mañana, van a dejar a los niños al colegio, después se van en micro a trabajar y no pueden estar con sus hijos porque tienen que llevar la mercadería para la casa?».

«Esas cosas a mí no me gustan», agregó.

Y luego de las palabras de Daniela Aránguiz, Julia Vial señaló que antes de estar con el «Chino» Ríos, Paula Pavic trabajaba.

Ante esto, la ex de Jorge Valdivia indicó: «Sí, pero no vas a comparar. Jamás hubiese tenido la vida que tiene vendiendo seguros, jamás».