«Se me cayó ene el autoestima»: Los lamentos de Paula Pavic tras recordar su tormentosa relación con Marcelo Ríos

En lo que fue el más reciente episodio de Bombastic, reconocido podcast que realiza Cecilia Gutiérrez, Paula Pavic llegó para dar a conocer nuevos detalles acerca de lo que fue su tormentoso quiebre con Marcelo Ríos.

Según lo que contó Pavic en el programa, la ruptura entre ambos se veía venir desde hace mucho tiempo. Esto porque la mujer sentía que el Chino constantemente tenía actitudes que la hacían sentir menos.

Las revelaciones de Paula Pavic sobre Marcelo Ríos

Como ya te veníamos contando, las declaraciones llegaron en el más reciente episodio del programa Bombastic, el cual es conducido por Cecilia Gutiérrez.

En esta ocasión, Pavic habló de distitnos puntos de su vida, dentro de los cuales destacaron lo que es estudiar psicología y también explorar su interés en la mente humana. Pasando por lo que fue su separación con Chino Ríos y su llegada a Estados Unidos.

Fue en base a la separación cuando Pavic reveló el tormento que pasó con Marcelo Ríos. «Siempre lo vi mirando para el lado… porque los hombres funcionan así, no sé. Yo lo miraba viendo Instagram de otras minas, y como yo lo veía, siempre pensaba ‘qué ganas de que a mí me mirara así», dejó caer.

Posteriormente, agregó: «Él salió con otras personas la primera vez que nos separamos. Él le escribía a varias minas más, y yo lo sabía, pero era como ‘okey, yo tomé la decisión de separarme, y él está en eso'».

Bajo el mismo punto, Paula expresó que intentó salvar la relación hasta con ideas nuevas. “Yo muchas veces se lo planteé, le dije: ‘por qué no tenemos una relación abierta en la que tú nomás sales con otras personas… para ver si eso es lo que quieres’”.

Sin embargo, esto no funcionó. «En algún minuto yo me sentí insuficiente (…) Que yo ya no le provocaba eso, que ve en otras mujeres… En algún minuto no me sentí bien… ni para mí. Se me cayó ene el autoestima”

Finalmente, según lo consignado por Concierto, Pavic cerró expresando que actualmente su vida está mucho mejor en cuanto al amor propio. “Olvídate, en este minuto te juro que tengo la autoestima y el ego en el cielo. La cantidad de hombres que me escribe y me tiran para arriba… Me siento ahora muy bien, muy gustada, deseada”.