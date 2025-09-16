Conmoción por muerte de reconocido cantante de cumbia: «Vuela alto hermanito. Se te extrañará mucho…»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el mundo de la cumbia. Hablamos de Naoiki Ishida, cantante boliviano de la banda «Explosión Cumbiera».

Esta noticia fue comunicada por su colega Claudio Armando, quien es vocalista del grupo “La Pantera”.

Vale señalar que esta muerte ocurre 10 semanas después de la lamentable partida de Ocasional Talento, quien era un popular rapero de Bolivia y hermano de Naoiki Ishida.

Conmoción por la partida del cantante de cumbia, Naoiki Ishida

El cantante Claudio Armando compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que indicó: «Vuela alto hermanito. Se te extrañará mucho…».

Además, a través de Facebook, el artista escribió: «Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobretodo llevaste tu música a muchos corazones… Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos».

Algunas de las canciones más populares de Explosión Cumbiera son «Partido en Dos»; «Tatto», «El Teléfono», «La Cita», entre otras.

Cabe destacar que luego de que se confirmó la muerte del cantante, varios de sus seguidores le dejaron comentarios en su más reciente publicación en Instagram.

«Por favor que no sea cierto lo que acabo de ver en las noticias»; «Amigooo noooo»; «Te amo hermano! Ya estás con el Hiro»; «Ninguna madre debería enterrar ah sus hijos. Ese dolor no debieron dárselo…»; «Q.E.P.D QUERIDO AMIGO NAO»; «Vuela alto Naoki, ya eres libre, vuela alto al lugar donde no hay dolor, ni sufrimiento», fueron algunos los mensajes tras la partida de Naoiki Ishida.