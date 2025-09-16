Fonda Doña Rosa 2025: Revisa los horarios de los shows del esperado evento de Fiestas Patrias

Ya no falta nada para las tan esperadas Fiestas Patrias y un panorama ideal para disfrutar de estas celebraciones es asistir a la Fonda Doña Rosa que se llevará a cabo los días 18, 19 y 21 de septiembre.

El evento empieza a las 12:00 horas y contará con shows de destacados artistas y bandas como Zúmbale Primo, Américo, Ráfaga, Los Vásquez y más.

La Fonda Doña Rosa tendrá lugar en el Hipódromo Chile en la comuna de Independencia. El evento contará con un cuecódromo con presentaciones y clases de la Academia de Cueca de Chile. Además, también contará con la Zona Kids para los más pequeños. Espacio en el que habrá juegos inflables, mecánicos y una barra sin alcohol.

Sin embargo, esto no es todo. La celebración contará con una variada oferta gastronómica con empanadas, anticuchos, choripanes y una selección de food trucks. Además, la fonda es pet friendly y tendrá puntos de hidratación y zonas de sombra.

Conoce el horario de las presentaciones de Fonda Doña Rosa

Para que te organices bien, a continuación te dejamos los horarios de las presentaciones artísticas de la esperada fonda.

Horarios jueves 18 de septiembre:

Valentino Merlo: 14:00 horas

La Sonora Dinamita: 15:50 horas.

Américo: 17:40 horas

Tobal MJ: 19:30 horas

Ráfaga: 21:00 horas

Chico Trujillo: 22:50 horas

Revisa los horarios viernes 19 de septiembre:

La Sonora Malecón: a las 14:00 horas

Zúmbale Primo: a las 15:20 horas

Mario Guerrero: a las 16:50 horas

Noche de Brujas: a las 18:00 horas

Chico Trujillo: a las 19:30 horas

Los Vásquez: a las 21:10 horas

Ráfaga: a las 22:40 horas

Horarios domingo 21 de septiembre:

La Zaga: a las 12:30 horas

Ráfaga: a las 13:50 horas

Santaferia: a las 15:30 horas

Lucky Brown: a las 17:00 horas

Caña Brava: a las 18:20 horas

Chico Trujillo: a las 19:50 horas

Amar Azul: a las 21:00 horas

Recuerda que las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.