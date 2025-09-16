Fonda Doña Rosa 2025: Revisa los horarios de los shows del esperado evento de Fiestas Patrias
Grandes artistas serán parte de la Fonda Doña Rosa. Revisa los horarios de las presentaciones y programa tus días.
Ya no falta nada para las tan esperadas Fiestas Patrias y un panorama ideal para disfrutar de estas celebraciones es asistir a la Fonda Doña Rosa que se llevará a cabo los días 18, 19 y 21 de septiembre.
El evento empieza a las 12:00 horas y contará con shows de destacados artistas y bandas como Zúmbale Primo, Américo, Ráfaga, Los Vásquez y más.
La Fonda Doña Rosa tendrá lugar en el Hipódromo Chile en la comuna de Independencia. El evento contará con un cuecódromo con presentaciones y clases de la Academia de Cueca de Chile. Además, también contará con la Zona Kids para los más pequeños. Espacio en el que habrá juegos inflables, mecánicos y una barra sin alcohol.
Sin embargo, esto no es todo. La celebración contará con una variada oferta gastronómica con empanadas, anticuchos, choripanes y una selección de food trucks. Además, la fonda es pet friendly y tendrá puntos de hidratación y zonas de sombra.
Conoce el horario de las presentaciones de Fonda Doña Rosa
Para que te organices bien, a continuación te dejamos los horarios de las presentaciones artísticas de la esperada fonda.
Horarios jueves 18 de septiembre:
- Valentino Merlo: 14:00 horas
- La Sonora Dinamita: 15:50 horas.
- Américo: 17:40 horas
- Tobal MJ: 19:30 horas
- Ráfaga: 21:00 horas
- Chico Trujillo: 22:50 horas
Revisa los horarios viernes 19 de septiembre:
- La Sonora Malecón: a las 14:00 horas
- Zúmbale Primo: a las 15:20 horas
- Mario Guerrero: a las 16:50 horas
- Noche de Brujas: a las 18:00 horas
- Chico Trujillo: a las 19:30 horas
- Los Vásquez: a las 21:10 horas
- Ráfaga: a las 22:40 horas
Horarios domingo 21 de septiembre:
- La Zaga: a las 12:30 horas
- Ráfaga: a las 13:50 horas
- Santaferia: a las 15:30 horas
- Lucky Brown: a las 17:00 horas
- Caña Brava: a las 18:20 horas
- Chico Trujillo: a las 19:50 horas
- Amar Azul: a las 21:00 horas
Recuerda que las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.