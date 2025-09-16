Exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado tras grave accidente: «No me quiero morir, tengo dos hijas»

Recientemente, se dio a conocer que Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano Argentina, se encuentra internado en terapia intensiva.

Esto se debe a que el joven sufrió un grave accidente automovilístico el pasado viernes, mientras circulaba en su moto.

El exchico reality de 22 años sufrió múltiples fracturas y politraumatismos. Frente a esto, fue intervenido quirúrgicamente de urgencia en un centro de salud ubicado en Buenos Aires. Según ADN.cl, el procedimiento incluyó la extirpación del brazo.

Vale señalar que de acuerdo al medio ya nombrado, el hombre estaba con casco. Detalles que fue importante para que no perdiera la vida.

Y recientemente, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de sus hijas Aimé y Laia entregó una actualización.

«Thiago tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían», indicó.

Además, aclaró: «Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado. Mantenemos el pedido de oraciones».

En ese sentido, la expareja de Thiago agradeció el apoyo que está recibiendo junto a sus hijas. «Toda la luz que envían está llegando«, indicó.

Hombre que socorrió a Thiago Medina entrega impactante declaración

En el programa argentino SQP, el hombre que socorrió al exparticipante de Gran Hermano entregó una impactante revelación.

En este sentido, dio a conocer que el joven habría entregado una emotiva frase, en las que se refirió a sus hijas.

«No podía respirar. Tenía el pulmón perforado por las costillas y automáticamente dice ‘no me quiero morir, tengo dos hijas’«, contó el hombre.