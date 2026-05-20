¿Rige la restricción vehicular en Santiago durante este jueves 21 mayo?

Desde el 1 de mayo que está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Iniciativa que provoca que diversos vehículos no puedan circular en Santiago con el fin de cuidar la calidad del aire en la capital.

De hecho, la medida se aplica en meses de otoño e invierno, período en el que se acumula mayor contaminación. Asimismo, se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

En este sentido, existe incertidumbre con respecto qué pasará con la restricción vehicular durante la jornada de este jueves 21 de mayo, ya que es feriado por la conmemoración del Día de la Glorias Navales.

¿Qué pasa con la restricción vehicular durante este jueves 21 de mayo?

Es importante dejar en claro que esta medida no rige este jueves 21 de mayo. Esto debido a que se aplica de lunes a viernes, entre 07:30 y 21:00 horas, excepto días feriados.

De este modo, la restricción vehicular volverá este viernes 22 de mayo. A continuación te dejamos los vehículos que no podrán circular en la capital durante esta jornada:

Automóviles que son catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre de 2011: 6 – 7.

Automóviles que no son catalíticos y que no cuentan con sello verde: 2 – 3 – 4 – 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas inscritas desde el 2002 a septiembre de 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

En el caso de los vehículos que no tienen sello verde, no podrán transitar por el anillo de Américo Vespucio sin importar el último número de su placa.

Además, es importante mencionar que la restricción vehicular se aplica en toda la provincia de Santiago, incluyendo Puente Alto y San Bernardo.

Por otro lado, las sanciones por cumplir la normativa se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en aproximadamente desde $70 mil a $90 mil.

Para conocer más información sobre la restricción vehicular se puede ingresar al sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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