El inesperado quiebre amoroso que remece al mundo de la farándula: «En el último tiempo empezaron roces y cosas así»

Recientemente y después de múltiples rumores se terminó confirmando el fin de una popular pareja del mundo del espectáculo.

Se trata ni más ni menos que de Raimundo Cerda con Faloon Larraguibel.

Vale señalar que la noticia se conoció después de que se confirmó el ingreso del joven al próximo reality de Mega «Volverías con tu ex 2?». Espacio al que entrará junto a la influencer y modelo Sofía Latorre.

En este sentido, en conversación con el canal ubicado en Vicuña Mackena, Raimundo Cerda confirmó la ruptura. «Estoy en duelo en el amor», reconoció.

Raimundo Cerda confirmó quiebre con Faloon Larraguibel

En diálogo con Mega, el joven señaló que «ha sido un proceso fome, que tengo que vivir; no sé tampoco lo que puede pasar».

Vale señalar que según las palabras de Raimundo Cerda no hay terceros involucrados y la ruptura se habría dado en buenos términos.

«Nadie creía en mi relación con Faloon y ya llevábamos casi un año y medio juntos. En el último tiempo empezaron un poco más de roces y cosas así, pero siempre nos respetamos, siempre sin ninguna duda y sin ningún tercero», señaló el exparticipante de Gran Hermano Chile.

«El amor existe, el cariño también. Dudo que algún día ella termine en mala conmigo, por cómo nos complementamos y por todas las cosas que vivimos», añadió.

Vale señalar que desde marzo iniciaron las especulaciones sobre un posible quiebre. Esto después de que se dejaron de seguir en Instagram.

Luego, participaron como trío en el espacio Fiebre de Baile. Sin embargo, se conoció que los ensayos no fueron muy tranquilos.

Cabe destacar que Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel se conocieron en el reality «Ganar o Servir». Espacio en el cual iniciaron un romance que luego siguió en Palabra de Honor.

Luego, se sumaron al programa de baile de Chilevisión, «Fiebre de Baile».

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