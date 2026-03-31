“Se supone que uno no se cansa de la persona que ama”: Faloon estalla por dichos de Raimundo Cerda sobre su relación

Ayer se vio el primer capítulo de ‘Triángulos de fuego’ de Fiebre de Baile, donde los participantes pudieron llevar a un invitado al escenario para hacer una coreografía de tríos.

En ese sentido, Faloon Larraguibel invitó a su pareja Raimundo Cerda. El show obtuvo altos puntos que dejó a la concursante en uno de los primeros lugares para competir por la inmunidad.

Sin embargo, la farándula no se quedó de lado y salió al baile el rumor de que la pareja estaba peleada, e incluso habían terminado. Rai, al ser consultado por la situación, dio unas declaraciones que no dejó desapercibido a Faloon.

“Uno no se cansa de la persona que ama”, le dijo a Rai, totalmente impresionada por la confesión de quien es su pololo.

Qué pasó con la relación de Faloon y Rai

Rai Cerda se tomó el espacio para sincerarse y hablar sobre la ‘crisis de pareja’ que había pasado con Larraguibel.

Durante un programa de CHV, admitió que el estrés de trabajar junto a Faloon provocó un quiebre momentáneo en redes sociales. A pesar de que “todo está bien”, la participante de Fiebre de Baile no olvidó sus palabras y criticó sus dichos.

Hace unos días, se habían dejado de seguir en Instagram, lo que alzó los rumores de un posible quiebre.

Aunque Larraguibel mencionó que no había pasado nada, Rai se sinceró después del ‘Triángulo de fuego’ en el estelar.

Esto fue lo que dijo Rai Cerda

Luego de presentar un apasionado tango, Raimundo habló directamente del tema, explicando el origen de este quiebre virtual, generando un tenso ambiente en el estudio.

“Ensayamos harto. Fue un desafío porque Faloon es una bailarina profesional y yo tenía que estar a tono, pero sí hubo algunos roces”, dijo Rai.

Y detalló “Yo me puse un poquito mañoso con ella, y por eso nos dejamos de seguir. Han cachado cuando te da la maña y no quieres ver nada de esa persona”.

A pesar del conflicto, explicó cómo enfrentan sus diferencias:

“En el año que llevamos hemos hecho las cosas súper bien y nos cuidamos mucho, porque los dos tenemos carácter. Pero hay veces que uno se cansa un poco y después se acuerda de lo bonito que es todo”, lanzó.

Al escuchar su respuesta, Faloon le respondió sin tapujos, evidenciando su molestia.

“¿Dijo que a veces uno se cansa? Se supone que uno no se cansa de la persona que ama”, respondió con incomodidad.

Tras la situación, Rai quiso ablandar sus dichos y aclarar lo que quiso decir: “Un poquito no más”, dijo.

“Cuando uno se cansa, hace una recopilación de las cosas bonitas y las pone en una balanza. Si se inclina hacia lo positivo, sigo peleando por este amor”, agregó.

Sin embargo, no logró convencer del todo a Faloon, lo que mantuvo la tensión en el canal.

Ante el incómodo momento, Diana Bolocco intervino para cambiar los aires: “¿Quieres que no te pregunte nada más mejor?”, dijo entre risas, generando la reacción del público.

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