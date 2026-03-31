Popular exchico reality es condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio contra expareja: la conoció en el programa

Gran impacto ha generado en Argentina, el caso de Santiago Martínez, quien fue condenado 15 años de cárcel por intento de femicidio contra su expareja, Emily Ceco.

Es importante mencionar que ambos se conocieron en la primera edición del programa de Netflix titulado Netflix: Love Is Blind: Argentina 2024. Acá los participantes se conocían mediante citas a ciegas con el fin de casarse.

En este sentido, Santiago Martínez y Emily Ceco estuvieron juntos hasta un caso de violencia ocurrido en febrero del año pasado. Situación que derivó a la denuncia. Vale señalar que en esta instancia la joven fue atacada brutalmente. Según sus palabras, su expareja la golpeó y la estranguló.

De este modo, se desarrolló una investigación en la que se revisó el contexto de la relación, la que contó con diversos casos de violencia. En este periodo, el imputado estuvo con medidas cautelares. En tanto, su defensa intentaba desacreditar la intencionalidad del ataque.

Y recientemente, se dio a conocer la justicia tomó la decisión de condenar a 15 años de prisión a Santiago Martínez.

Las palabras de Emily Ceco tras condena a Santiago Martínez

En una entrevista con Infobae, la joven señaló: «Saber que mi vida dependió de un segundo de él es terrible y arrancó de menor a mayor, pero con una velocidad impresionante que no llegué a darme cuenta lo que estaba pasando».

«Fue desde lo psicológico, lo emocional, siempre él víctima, siempre que lo disculpe porque estaba emocionado, porque la estaba pasando mal, por algún problema personal, hasta lo entendía en algún momento. Ya cuando lo vi, cuando ya me estaba matando y hoy haciendo la película completa, dije: ‘No, siempre fue así. Nunca fue que lo tenía que disculpar porque la estaba pasando mal. Este era su fin», añadió Emily Ceco.

Por otro lado, Santiago Martínez compartió un duro descargo en sus redes sociales después de que supo la condena.

«¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice», comenzó señalando.

«Pero eso no quiere decir que me haga cargo de intentar matar a la mujer que amaba», añadió.

Además, expresó: «Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera».

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