«Vengan solteras»: influencer lanza consejo a chilenas que vayan a Brasil y genera intenso debate en redes sociales

Recientemente, una popular influencer, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video aconsejando a las chilenas que vayan a vacacionar a Brasil.

La joven dio su «mejor tip», luego de quedar sorprendida ante los piropos que recibió.

«Niñas, si van a venir a Río y a Brasil, vengan solteras», partió señalando.

Influencer es viral por su consejo a chilenas que vayan a Brasil

«Se me ha subido mucho el autoestima, me han dicho bonita aquí, me han dicho de todo. Así que es el mejor consejo que les puedo dar», indicó la joven en su video que ya suma más de 400 mil visualizaciones en Instagram.

Como era de esperar, esta publicación generó múltiples reacciones. En este sentido, muchos hombres la criticaron, mientras que varias mujeres la defendieron.

«Te encuentran súper linda hasta que logran clonarte la tarjeta de crédito»; «Están ciegos los brasileño»; «Osea si están en pareja, deben terminar «, comentaron algunos varones.

«Ese es el único y gran consejo 100%»; «Asco algunos comentarios. Linda reina, disfruta te entiendoooo jajaj»; «Qué onda los comentarios hate , que mala onda tú sigue brillando corazón»; ¿Por qué les da tanta envidia que vayas a Brasil y seas bien recibida por los varones de allá?, la defendieron algunas mujeres.

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