«Me amenazaron de muerte»: Naya Fácil denuncia agresiones en su contra por polémicos dichos

Naya Fácil no lo ha pasado bien esta semana. Y es que sus dichos ante las recientes propuestas y medidas del Gobierno han dado de qué hablar en los medios de comunicación.

Pero la influencer no quiso guardar silencio. Todo comenzó tras la idea de eliminar los feriados irrenunciables, a lo que Naya opinó que ‘A la gente le importa más un feriado que surgir en la vida o trabajar y buscárselas’.

Sus comentarios le dejaron el Instagram lleno de reacciones apuntando en contra de la creadora de contenidos, tachándola como ‘facha’ e insultos de por medio.

Y no termina ahí, puesto que desde que se supo sobre el alza del combustible, Naya salió a la luz para volver a dar su versión al respecto. Pero no tuvo buenos resultados.

Sus dichos le jugaron una mala pasada que tal parece, sobrepasó los límites.

Esto es lo que dijo Naya Fácil

Sus comentarios políticos no pasaron desapercibidos. A través de un video que compartió en sus redes sociales, confesó que “nunca me había generado miedo salir a la calle, hasta ayer”.

De acuerdo a su testimonio, empezó a recibir una serie de hostigamientos y amenazas por sus dichos sobre la contingencia actual del país.

“Es la funa más grande que he tenido en redes sociales. Me han insultado en la calle, nunca en ninguna de mis funas me había pasado algo así”, mencionó Naya.

En esa misma línea, agregó: “me han amenazado de muerte. Nunca me había generado miedo salir a la calle, hasta ayer”.

Increpada por sus fans

Además, aseguró que tres personas la increparon y la trataron de mala manera.

“Me insultaron y todo. Si tú vas a gritar algo en un auto, tú te bajas, te pones tus pantalones bien puestos y me lo dices a la cara. Yo sé que no he lastimado a nadie”, relató.

También se refirió al complejo momento que está pasando por este revuelo.

“Ayer en la noche estuve llorando toda la noche, no les voy a mentir. Sé que las cagué, pero no sé si es para vivir el tormento que estoy viviendo”, contó, al borde del llanto.

Finalizó revelando que estará en Primer Plano para hablar sobre lo ocurrido. “Voy a aceptar esta instancia”, cerró.

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