Latife Soto enciende las alarmas con preocupante predicción: gran problema explotaría en Semana Santa

El alza en el precio de los combustibles se ha transformado en uno de los temas más comentados durante los últimos días y recientemente, Latife Soto se refirió a esta situación y aseguró que ya lo había adelantado.

«Habíamos hablado de las cosas que le iban a pasar a Kast producto de lo que pasa en el Oriente», expresó la tarotista.

Latife Soto reacciona al alza en el precio del combustible

En el programa de Mega, La Hora de Jugar, la tarotista volvió a lanzar sus cartas y mencionó que el problema está recién empezando. Sin embargo, aseguró que confía en el Gobierno liderado por José Antonio Kast.

«Este gobierno está viviendo un examen. Aquí se juega un rojo o se salva con un 4. Las cartas están indicando que deben pensar en la gente», indicó.

«Se va a llegar a un acuerdo final, pero no inmediato. Ahora vamos a llorar, va a existir una subida, pero va a llegar un acuerdo, van a tratar de buscar ingresos para tener un colchón», agregó Latife Soto.

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que la guía espiritual compartió en su cuenta de Instagram una información de dudosa procedencia, la que menciona que desde Irán están amenazando con cortar los cables submarinos de internet. Situación que tendría gran impacto en el mundo.

«Lo avisé: podemos tener caos con Internet. Ojo, de acá a Semana Santa. Lo dije en Mega», mencionó.

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