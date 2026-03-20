«Son feministas cuando les conviene» Naya Fácil critica con todo a mujeres al recibir comentarios en su contra sobre los feriados irrenunciables

Naya Fácil volvió a ser nombrada en el espectáculo y esta vez no fue por ayudar a damnificados, sino por mencionar que ‘a la gente no le gusta surgir’.

Todo ocurrió tras el anuncio de la medida propuesta por la CPC de terminar con los feriados irrenunciables, a lo que la influencer se mostró en apoyo sobre la medida.

Tras recibir críticas y fuertes cuestionamientos por sus comentarios, Naya Fácil salió en autodefensa y tildó que “son todas unas falsas”, refiriéndose a las feministas.

Esto fue lo que dijo Naya Fácil sobre los feriados irrenunciables

La propuesta de eliminar los feriados irrenunciables dejó a todos los chilenos divididos, entre quienes aprueban la noción y quienes rechazan borrar los feriados del calendario.

Al respecto, la influencer dijo que “a la gente le importa más un feriado que surgir”.

“Con el nuevo presidente caché que quieren borrar los feriados o algo así. Y veo en los comentarios a mucha gente quejándose”, partió diciendo en una historia de Instagram.

“¿Ustedes creen que la gente que ha surgido en la vida, empresas grandes y millonarias, descansa en los feriados?”, dijo.

A lo que sentenció con un “¿de verdad a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida?, cuando queremos surgir tenemos que dejar de quejarnos”.

Sus dichos no pasaron desapercibidos, recibiendo críticas en redes sociales donde la tachaban de “ignorante”, “facha agrandada”, «vive de rifas la saco de pelota y viene a opinar», «la que surgió en la vida a punta de videos desde su casa haciendo el ridículo», entre otras cosas.

La respuesta de Naya Fácil

Fiel a su estilo, la influencer no se quedó callada y lanzó un ácido mensaje hacia las mujeres que son feministas.

«Esas que me están tratando así son mujeres. Se les fue el 8 de marzo rapidito, se les olvidó la empatía”, mencionó.

Por si fuera poco, las tildó de que “son todas unas falsas. Apenas una piensa distinto, me hacen cagar”.

Según ella, reveló que la mayoría de famosos e influencers piensan igual, pero que no lo dicen para no recibir odio.

«Feministas falsas. Me cargan las feministas tan falsas, de verdad, y uno de los puntos de la marcha del 8 de marzo es el respeto, pero ¿cómo quieren que las respeten si ustedes mismas no respetan a otra persona?», lanzó.

«Qué heavy que uno piense distinto y te hagan cagar por eso», añadió.

Finalmente, sostuvo que algunas mujeres son feministas “cuando les conviene” y que las que la critican “les falta por avanzar”.

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