Festival de Viña 2027: filtran quién sería el animador de la próxima versión del evento

Recientemente, se dio a conocer que ya se habría definido al animador Festival de Viña del Mar 2027, quien estará en el escenario de la Quinta Vergara junto a Karen Doggenweiler.

Es importante señalar que Rafael Araneda fue contratado para las ediciones del 2025 y 2026 del certamen, las dos primeras que fueron organizadas por Mega y Bizarro. De este modo, existe la posibilidad de que el comunicador no siga en el evento.

¿Quién animará el Festival de Viña del Mar 2027 junto a Karen Doggenweiler?

Recientemente, el medio El Filtrador, dio a conocer que desde organización se habrían inclinado por que Rafael Araneda siga animado en el certamen Viñamarino.

De este modo, el reconocido comunicador formaría dupla por tercer año consecutivo con Karen Doggenweiler en el Festival de Viña. Sin embargo, esto no está confirmado de manera oficial.

En este sentido, se terminarían las especulaciones sobre el próximo animador del certamen. Vale señalar que incluso se rumoreaba sobre la posibilidad de que Mega contrate un nuevo rostro.

Entre las figuras que sonaban para conducir el Festival de Viña 2027 se encontraban Sergio Lagos y Julio César Rodríguez. Esto después de que JC anunció su salida de CHV. Mientras que Lagos descartó la posibilidad e indicó que seguirá en Canal 13.

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