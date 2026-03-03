¡Millones de personas! Revelan que emotivo momento fue el más visto de todo el Festival de Viña 2026

Durante la semana pasada se estuvo desarrollando el Festival de Viña 2026. Certamen que al igual que las ediciones anteriores tuvo gran convocatoria y consiguió un gran rating televisivo.

De acuerdo a Cross-Media de Ibope, el evento que fue transmitido por Mega tuvo más de 9.1 millones de espectadores acumulados desde el 22 hasta el 27 de febrero. Además, tuvo un promedio de 1.623.459 personas por minuto en sus seis noches.

Los momentos más vistos del Festival de Viña 2026

El día que contó con más audiencia del Festival de Viña 2026 fue el jueves 26 de febrero. Dicha jornada tuvo un promedio de 1.687.610 personas y un 46% de share. Y el momento más visto fue a las 23:06 horas. Instancia en la que 2.583.904 siguieron el show de Mon Laferte. Esta fue la presentación más vista de todo el certamen. Dicha noche fue vista por lo menos un minuto por 4.6 millones de personas.

El segundo puesto en términos de rating, ocurrió el miércoles, cuando se presentó Juanes. En dicha jornada se llegó a un promedio de 1.623.394 espectadores por minutos y su alcance total fue de 4.5 millones de personas.

En tanto, la tercera noche que contó con los show de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli, quedó en el tercer lugar con un promedio de 1.572.594 televidentes por minutos. Además, se llegó a un alcance total de 4.3 millones de personas.

Además, en el Festival de Viña 2026 también destacaron los shows de Pet Shop Boys, Jesse & Joy y Bomba Estéreo, lo que confirma la gran diversidad que tuvo el certamen.

«Las cifras reflejan la capacidad del festival para generar un verdadero ritual televisivo, donde momentos icónicos, como el homenaje a Mon Laferte, se transforman en puntos de alta concentración de audiencia que trascienden el rating promedio», indicó Ignacio Mirchak, Country Manager de Ibope Chile.

