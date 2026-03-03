Feriados en Chile 2026: conoce cuáles son los próximos días libres

Cada vez nos adentramos más en el año y si bien recién llegó marzo muchos trabajadores y estudiantes se preguntan cuándo se desarrollarán los próximos feriados en Chile este 2026.

Es importante mencionar que el último día libre fue hace un par de meses, el 1 de enero.

Los próximos feriados en Chile este 2026

Se vienen varios feriados a lo largo de este 2026. A continuación te los dejamos todos para que puedas plantificarte y organizar actividades con tiempo.

Vale señalar que para el próximo festivo falta un mes. Estamos hablando del Viernes Santos, jornada que cae 3 de abril. En tanto, después viene Sábado Santo que es un día después.

Luego habrá que esperar hasta el viernes 1 de mayo. Día en el que se conmemora el Día del Trabajador, en el que muchas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo.

Revisa a continuación el resto de feriados en Chile de este 2026:

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio: Se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio: Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (feriado irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)

Lunes 12 de octubre: Día del Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre: Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Es el Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).

Es importante señalar que también existen algunos feriados que no rigen en todo Chile, sino que son regionales o comunales.

El 7 de junio se celebra el aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica en la Región de Arica y Parinacota.

En tanto, el jueves 20 de agosto se conmemora el nacimiento del Prócer de la Independencia, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

