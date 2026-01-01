01 Ene, 2026. 09:55 hrs

Feriados en Chile 2026: estos son los primeros días libres de este año

Después de este 1 de enero, habrá que esperar algunos meses para disfrutar del próximo feriado en Chile. Revísalos todos a continuación.

Por Iván López
Feriados Chile 2026
Ya llegó un nuevo año y hay que empezar a organizarse desde ya. De este modo, resulta importante saber cuáles serán los feriados que se desarrollarán en Chile este 2026. Algo que es una gran incertidumbre en estudiantes y trabajadores.

Vale señalar que este 2025 finalizó de gran manera con las fiestas de Año Nuevo y Navidad, los que a algunos les sirvieron para descansar y a otros para celebrar hasta más no poder.

Conoce cuáles son los primeros feriados de este 2026

Para todos quienes les gusta organizarse con harto tiempo, a continuación te dejamos todos los feriados del 2026. Vale señalar que son 16 en total. El primero es hoy, jueves 1 de enero. 

Luego, el 3 de abril es viernes Santos. Mientras que el 4 del mismo mes, es Sábado Santo. 

Posteriormente, habrá que esperar hasta el viernes 1 de mayo. Jornada en la que se conmemora el Día del Trabajador y que es feriado irrenunciable.

A continuación te dejamos el listado con los feriados que siguen en Chile durante el 2026:

  • Jueves 21 de mayo: Es el Día de las Glorias Navales.
  • Domingo 21 de junio: Se celebra Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
  • Lunes 29 de junio: Feriado por San Pedro y San Pablo.
  • Jueves 16 de julio: Feriado por Virgen del Carmen.
  • Sábado 15 de agosto: Feriado por Asunción de la Virgen.
  • Viernes 18 de septiembre: Feriado irrenunciable por la Primera Junta Nacional de Gobierno.
  • Sábado 19 de septiembre: Feriado irrenunciable Glorias del Ejército
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.
  • Sábado 31 de octubre: Iglesias Evangélicas y Protestantes.
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Feriado irrenunciable).

Además, a continuación te dejamos los feriados regionales y comunales:

  • Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica. Se celebra en la Región de Arica y Parinacota.
  • Jueves 20 de agosto: Se celebra el nacimiento del Prócer de la Independencia, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

