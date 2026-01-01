Feriados en Chile 2026: estos son los primeros días libres de este año

Ya llegó un nuevo año y hay que empezar a organizarse desde ya. De este modo, resulta importante saber cuáles serán los feriados que se desarrollarán en Chile este 2026. Algo que es una gran incertidumbre en estudiantes y trabajadores.

Vale señalar que este 2025 finalizó de gran manera con las fiestas de Año Nuevo y Navidad, los que a algunos les sirvieron para descansar y a otros para celebrar hasta más no poder.

Conoce cuáles son los primeros feriados de este 2026

Para todos quienes les gusta organizarse con harto tiempo, a continuación te dejamos todos los feriados del 2026. Vale señalar que son 16 en total. El primero es hoy, jueves 1 de enero.

Luego, el 3 de abril es viernes Santos. Mientras que el 4 del mismo mes, es Sábado Santo.

Posteriormente, habrá que esperar hasta el viernes 1 de mayo. Jornada en la que se conmemora el Día del Trabajador y que es feriado irrenunciable.

A continuación te dejamos el listado con los feriados que siguen en Chile durante el 2026:

Jueves 21 de mayo: Es el Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio: Se celebra Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio: Feriado por San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio: Feriado por Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto: Feriado por Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre: Feriado irrenunciable por la Primera Junta Nacional de Gobierno.

Sábado 19 de septiembre: Feriado irrenunciable Glorias del Ejército

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre: Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Feriado irrenunciable).

Además, a continuación te dejamos los feriados regionales y comunales:

Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica. Se celebra en la Región de Arica y Parinacota.

Jueves 20 de agosto: Se celebra el nacimiento del Prócer de la Independencia, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google