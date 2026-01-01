Feriados en Chile 2026: estos son los primeros días libres de este año
Después de este 1 de enero, habrá que esperar algunos meses para disfrutar del próximo feriado en Chile. Revísalos todos a continuación.
Ya llegó un nuevo año y hay que empezar a organizarse desde ya. De este modo, resulta importante saber cuáles serán los feriados que se desarrollarán en Chile este 2026. Algo que es una gran incertidumbre en estudiantes y trabajadores.
Vale señalar que este 2025 finalizó de gran manera con las fiestas de Año Nuevo y Navidad, los que a algunos les sirvieron para descansar y a otros para celebrar hasta más no poder.
Conoce cuáles son los primeros feriados de este 2026
Para todos quienes les gusta organizarse con harto tiempo, a continuación te dejamos todos los feriados del 2026. Vale señalar que son 16 en total. El primero es hoy, jueves 1 de enero.
Luego, el 3 de abril es viernes Santos. Mientras que el 4 del mismo mes, es Sábado Santo.
Posteriormente, habrá que esperar hasta el viernes 1 de mayo. Jornada en la que se conmemora el Día del Trabajador y que es feriado irrenunciable.
A continuación te dejamos el listado con los feriados que siguen en Chile durante el 2026:
- Jueves 21 de mayo: Es el Día de las Glorias Navales.
- Domingo 21 de junio: Se celebra Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Lunes 29 de junio: Feriado por San Pedro y San Pablo.
- Jueves 16 de julio: Feriado por Virgen del Carmen.
- Sábado 15 de agosto: Feriado por Asunción de la Virgen.
- Viernes 18 de septiembre: Feriado irrenunciable por la Primera Junta Nacional de Gobierno.
- Sábado 19 de septiembre: Feriado irrenunciable Glorias del Ejército
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.
- Sábado 31 de octubre: Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Feriado irrenunciable).
Además, a continuación te dejamos los feriados regionales y comunales:
- Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica. Se celebra en la Región de Arica y Parinacota.
- Jueves 20 de agosto: Se celebra el nacimiento del Prócer de la Independencia, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.
