Feriados 2026 en Chile: calendario completo con todas las fechas oficiales

Con el cierre del año cada vez más cerca, muchos ya comienzan a proyectar lo que viene. A solo días de despedir el 2025, una inquietud se repite entre trabajadores y estudiantes: saber en qué fechas caerán los feriados del próximo año.

El calendario que termina dejó una sensación positiva, gracias a varios festivos bien ubicados. Por lo mismo, el 2026 despierta expectación entre quienes buscan organizar vacaciones, viajes cortos o simples pausas en la rutina.

Para quienes ya están pensando en planificar con tiempo, este es el detalle completo de los días festivos que tendrá Chile durante el próximo año.

Feriados oficiales de 2026

El 2026 contará con 16 feriados nacionales, varios de ellos considerados irrenunciables y con opciones de extender el descanso durante el año.

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Sábado 4 de abril: Sábado Santo.

Viernes 1 de mayo: Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable).

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio: Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre: Glorias del Ejército (Irrenunciable).

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre: Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

Feriados regionales y comunales

A este calendario se suman fechas especiales que aplican solo en determinadas zonas del país:

Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica, en la Región de Arica y Parinacota.

Jueves 20 de agosto: Nacimiento del Prócer de la Independencia, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

También puedes leer en RadioActiva: Paty Maldonado celebra triunfo de José Antonio Kast y lanza mensaje sin filtros tras críticas: «Me dicen vieja y la conch…»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google