«No era lo que acordamos»: El coqueto momento del «beso» entre Repenning y Priscilla Vargas en la celebración de Año Nuevo

La noche de este miércoles 31 tuvo lugar la celebración de las Fiestas de Año Nuevo en la Torre Entel, tras años en los que no se había realizado esta tradicional ceremonia. En esta ocasión, el encargado de transmitir fue Canal 13, de la mano de José Luis Repenning, Priscilla Vargas y Pancho Saavedra.

Cabe destacar que la celebración contó con fuegos artificiales, un show de drones, y espectáculos musicales de Américo y La Noche. También, contó con un homenaje a un ícono de esta celebración en nuestro país, Tommy Rey, quien falleció durante este 2025.

El coqueto momento del «beso» entre Repenning y Priscilla Vargas en la celebración de Año Nuevo

Cuando llegaron los animadores al evento, se dio un momento bastante comentado en las redes, luego de que Priscilla Vargas y Repenning aseguraron que se conocieron en esta misma celebración, pero hace muchos años, cuando recién eran practicantes.

Inmediatamente, Pancho Saavedra comenzó a bromear con el supuesto romance entre ambos. Luego, comenzaron desde del público a pedir el beso entre los animadores.

Mientras ellos evitaban el momento, Pancho Saavedra se metió y les lanzó directamente: «Ustedes se van por la tangente, si el público, mira… escucha, escucha…», mientras se escuchaba que pedían el beso.

«Porque ustedes lo han pedido…», lanzó Repenning, haciendo como que intentaba besar a Pancho Saavedra.

«Yo no me meto en problemas, si la cosa es entre ustedes dos. Yo estoy de violinista esta noche. El beso es entre ustedes dos», disparó Pancho Saavedra, dejando en jaque a Repe.

Sin embargo, este salió jugando, y le respondió: «no era lo que teníamos acordado con Pancho. Te estay arrancando».

Para salir del paso, Priscilla Vargas cambió el tema con una reflexión: «Eso del beso es a las 12, y el amor eterno es cuando hay cambio de milenio».

