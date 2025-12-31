Popular figura de la música urbana chilena se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado de secuestro a un trabajador

Recientemente, se reveló que el popular productor de música urbana Joaquín Rodríguez Vergara, más conocido como Nes se encuentre en prisión preventiva tras ser acusado de secuestro a un trabajador.

Esto fue dado a conocer por Chilevisión que emitió un reportaje, que informa que el joven está siendo investigado por el delito de secuestro extorsivo.

Esta presunta situación habría ocurrido en noviembre. Instancia en la que el productor acusó a uno de sus trabajadores de robarle una costosa prenda. Se trata de un short que tiene un valor de cerca de 3 millones de presos.

Frente a esto, la supuesta víctima acusó que fue privado de libertad por 24 horas. En este tiempo lo habrían llevado a un centro comercial y también a la población Pucara en Quilicura, donde denuncia que lo habrían torturado.

«Lo someten a golpes y puñaladas. Este es el lugar desde el cual finalmente logró pedir ayuda a través de un dispositivo electrónico que encontró», expresó la abogada Eva Guerrero.

De este modo, Carabineros pudieron interceptar al productor musical y su acompañante, por lo que ambos fueron detenidos.

CHV dio a conocer que durante esta semana se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares, debido a que la defensa del productor musical acusó que el denunciante habría solicitado un millonario monto para desistir de su denuncia. Sin embargo, se mantuvo la prisión preventiva debido a que no se presentaron nuevos antecedentes.

La anterior polémica judicial de Nes

Vale señalar que no es primera vez que el joven da que hablar por encontrarse involucrado en problemas judiciales. Hace algunos meses se supo un violento episodio que protagonizó con quien es su expareja, la cantante y exchica reality Fran Maira.

Instancia, en la que tuvieron una fuerte discusión en el Hotel Madarín y el caso terminó en la justicia. De hecho, Nes fue detenido. Además, lo formalizaron y quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a Fran Maira.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google