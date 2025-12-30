Surfestival 2026: RadioActiva se la juega con un tremendo concurso por entradas para el esperado evento veraniego

Se acerca una nueva versión del esperado festival de verano, Surfestival y en RadioActiva lanzamos un tremendo concurso para que puedas vivir esta experiencia.

Vale señalar que este año, el evento saldrá por primera vez de Pichilemu y llegará a La Serena / Coquimbo.

De este modo, Surfestival 2026 cuenta con dos fechas. Una es el 31 de enero en La Serena / Coquimbo y la otra el 14 de febrero en Pichilemu.

Y ambas jornadas cuentan con una cartelera de lujo que sin duda pondrá a bailar a todos los presentes.

En Coquimbo/La Serena el plato fuerte es The Wailers, popular grupo jamaicano de reggae que está celebrando los 40 años del álbum «Legend». De esta manera, se podrá disfrutar de clásicos que la agrupación interpretó junto a Bob Marley

Además, a ellos se les suman destacados nombres como Magic!, Los Tetas, Katteyes, Drefquila Akriila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

Por otro lado, en Surfestival Pichilemu estarán Cultura Profética, Israel Vibration, Los Tetas, Bahiano, Katteyes, Harry Nach, Akriila, Quique Neira, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao’A (Rapa Nui), Pailita, Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dal Mar y Alfonsina.

¿Cómo participar por entradas para Surfestival 2026?

Participar por entradas para Surfestival 2026 es muy sencillo. A continuación te dejamos los pasos:

Seguir a RadioActiva, a @ surfestival y @ surfestival aserena en Instagram

y @ aserena en Instagram Mencionar en los comentarios del post con quién quieres ir al festival

Llenar los datos en el formulario que te dejamos abajo e indicar a cuál de las dos versiones quieres asistir (La Serena / Coquimbo o Pichilemu).

No desaproveches esta oportunidad de asistir a Surfestival 2026. Evento que une el arte y la cultura del surf.

También te podría interesar en RadioActiva: Concurso Festikids Summer 2026: Participa por entradas para el esperado evento familiar

Regístrate para participar Registrarse Iniciar sesión

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google