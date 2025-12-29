Concurso Festikids Summer 2026: Participa por entradas para el esperado evento familiar

Los días 10 y 11 de enero se llevará a cabo el tan esperado panorama familiar Festikids Summer 2026 y en RadioActiva lanzamos un concurso por packs familiares (de tres entradas) para que puedas vivir esta experiencia.

Vale señalar que el evento se desarrollará en los jardines de la Corporación Cultural Las Condes entre 11:00 y 20:00 horas.

Además, cuenta con grandes atracciones. Por ejemplo, el concierto de «Las Guerreras K-Pop» que tendrá dos funciones: el sábado 10 de enero a las 17:30 horas y el domingo 11 de enero, a las 12:00 horas.

A esto se le suma, que el Festikids Summer 2026 también contará con obras de teatro, marionetas gigantes y banditas musicales, carritos de golosinas, juegos al aire libre, talleres, karaoke infantil, un muro de escalada para grandes y chicos, fútbol, adopción de perritos, un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas, foodtrucks, concursos y más sorpresas.

De este modo, se espera que sea un tremendo panorama para disfrutar en familia durante este verano. Es por esto que en RadioActiva nos la jugamos con este concurso para que seas parte de esta experiencia.

Cómo concursar por entradas para Festikids Summer 2026

Participar por entradas para Festikids Summer 2026 es muy sencillo. Debes seguir los siguientes pasos:

Seguir a la radio y a @festikidscl en Instagram

Comentar en el post por qué quieres ganar el pack familiar de Festikids Summer 2026

Llenar los datos en el formulario que te dejamos a continuación. Es necesario indicar a qué día quieres asistir

