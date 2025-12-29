José Luis Repenning y Priscilla Vargas alzan la voz tras anuncio de supuesta boda: «¡Con esa foto tuve que dar explicaciones!»

Este 28 de noviembre fue el Día de los Inocentes. Instancia, en la que diversas personas aprovecharon para hacer bromas.

En este sentido, los conductores de «Tu Día», matinal de Canal 13, José Luis Repenning y Priscilla Vargas fueron víctimas de una talla que dio mucho que hablar.

Resulta que el portal de farándula, Infama compartió un post de una falsa noticia que indicaba que los comunicadores se iban a casar.

«Suenan las campanas de boda: Después de años de una oculta relación, Priscilla Vargas y José Luis Repenning llegarían al altar», indicó el medio ya nombrado.

Si bien se trató de una broma del Día de los Inocentes, hubo algunos que se la creyeron. De hecho, el periodista de Canal 13 dio a conocer que fue contactado por una periodista.

José Luis Repenning y Priscilla Vargas aclaro broma de supuesto matrimonio

La tallita dio mucho que hablar, y durante la jornada de este lunes, Michelle Adam se refirió al tema en el matinal de Canal 13.

En este sentido, José Luis Repenning aclaró de entrada «voy a explicar lo siguiente». Y señaló que «esta imagen (del beso) es Inteligencia Artificial».

En este sentido, el comunicador dio a conocer que una periodista de Las Últimas Noticias lo llamó rápidamente para preguntarle por la veracidad de la información. «Me dice ‘necesito saber si es verdad por la publicación que apareció'», mencionó.

En un principio, José Luis Repenning quedó desconcertado con la consulta. Sin embargo, luego recordó: «28 de diciembre… inocente palomilla».

Por su parte, Priscilla Vargas expresó: «Imagínate otros medios hubieran reposteado la exclusiva». Además, agregó: «¡Con esa foto tuve que dar explicaciones!».

Vale señalar que constantemente los conductores son víctimas de bromas que hacen referencia a un supuesto romance debido a la química que tienen en pantalla.

De hecho, en 2023, Priscilla Vargas le escribió una carta, en la que se refirió a una promesa que hicieron años antes.

«En tu cumpleaños también comienza una cuenta regresiva. Tiene que ver con un pacto que dice así: ‘Envejecer juntos si llegamos a los 50 solos’», escribió, según consignó Canal 13.

«Como amiga te aconsejo, José Luis Repenning, diviértete con la equivocada hasta que llegue la indicada. Si sigue en pie después de pasar juntos cinco horas al día, los cinco días de la semana, y no te aburres de mí, es que ese pacto va por buen camino», agregó.

