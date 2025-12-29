El regreso de Malcom cada vez más cerca: lanzan primer tráiler de la miniserie y así lucen los personajes

¡Atención fanáticos! Cada vez falta menos para el tan esperado regreso de la icónica serie Malcolm in the Middle. Proyecto que marco a toda una generación y que está enfocada en Malcom y su familia disfuncional.

La familia es comandada por los padres Hal y Lois. En tanto, Francis, Reese, Dewey son los hermanos del personaje principal, quien destaca por su gran inteligencia y desempeño académico.

La serie dejó una tremenda huella. Esta contó con un total de siete temporadas y se dejó de producir en mayo de 2006.

En el final Malcom ingresaba a estudiar en Harvard. Por otro lado, su madre se encontraba esperando un nuevo hijo.

Y el 10 de abril del próximo año, esta familia disfuncional regresará con nuevas aventuras a través de Disney+ y ya se reveló el primer tráiler.

Malcom regresa en abril del próximo año

El próximo año se entrenará «Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair». Un especial de cuatro capítulos, en el que se volverá a reunir la familia.

De este modo, se puede ver a Lois y Hal con el pelo canoso. Además, Malcom fue forzado a reencontrarse con su familia por la celebración de 40 años de matrimonio.

«Mi vida es fantástica ahora. Solo tenía que alejarme de mi familia», indica el popular personaje.

Es importante señalar que gran parte del elenco es el mismo. De hecho, toda la familia será interpretada por los mismos actores que en la serie original, excepto Dewey.

Recordemos que Erik Per Sullivan fue el actor de Dewey. Sin embargo, este dejó a un lado la actuación se enfocó en sus estudios.

De este modo, en este evento especial, el joven actor canadiense, Caleb Ellsworth-Clark será el encargado de hacer el papel del hermano pequeño de Malcom.

