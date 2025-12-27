«Yo no quiero ser partícipe de esta estupidez»: Pamela Díaz paró en seco al panel de Hay Que Decirlo y tomó drástica decisión

Pamela Díaz vivió un tenso episodio en el último capítulo de Hay Que Decirlo, de Canal 13. La conductora del espacio, tuvo un minuto de furia, y decidió no seguir hablando del tema.

Pero antes de eso, frenó en seco a sus compañeros, asegurando que los medios no deberían hablar al respecto. Esto, cuando hablaban sobre Jean Paul Pineda, y su nueva pareja, Valentina Castro.

Pamela Díaz paró en seco al panel de Hay Que Decirlo y tomó drástica decisión

Mientras en el estudio hablaban sobre los rumores de que Jean Paul Pineda planeaba casarse con Valentina Castro, luego de toda la polémica por las denuncias en su contra, Pamela Díaz decidió levantar la voz.

«¿Para qué le damos prensa a este hombre? ¿Puedo decir algo? Con todo respeto… Cada familia es un mundo. Yo creo que cada persona reacciona a lo que quiere hacer. Pero sí siento que nosotros también somos culpables, este medio, de alabar a ciertos personajes que no les corresponde hoy en día estar en la noticia«, disparó «La Fiera«.

«Entonces, yo no quiero hablar de una persona que es violenta, de una persona que es irresponsable, de una persona que no nos ha transmitido nada positivo hace mucho tiempo. Nosotros hemos hecho comentarios de esta persona (Valentina), que esa misma persona lo denunció dos o tres veces, que ha sacado la denuncia, etcétera», agregó Pamela Díaz, con evidente molestia.

En esa misma línea, Pamela Díaz arremetió: «Para mí esto es exponer a personajes que son tremendamente tóxicos, que no nos ayudan en nada. Y yo no quiero ser partícipe de esta estupidez. Así que yo, desde hoy en día en adelante, ¡me resto de hablar de este caballero! Porque además me parece que es un muy mal papá».

También, explicó su postura: «Creo que todo lo que hemos hablado de él ha sido sumamente fuerte; de golpes, violencia, accidentes… Ellos que vivan su mundo, que hagan lo que quieran en pareja, si quieren casarse y tener hijos, me da lo mismo, ojalá sean felices».

«Por lo que yo sé por parte de Faloon, de su estadía en el reality, donde hay cosas muy privadas, yo hoy día no me presto para hablar de este caballero«, cerró Pamela Díaz.

