Pamela Díaz impacta tras revelar en vivo delicado problema de salud: «Paso ahora a pabellón»

Durante la tarde de este miércoles, en el programa de farándula de Canal 13, «Hay que decirlo», Pamela Díaz dio a conocer que se tendrá que someter a una cirugía.

En esta instancia, en el espacio se encontraban hablando con respecto a un desfile se trajes de baños. Momento en que «La Fiera» dio a conocer la noticia.

Pamela Díaz revela que se someterá a delicada cirugía

En esta instancia, mientras hablaban de los trajes de baño, Nacho Gutiérrez le consultó al «Colombiano»: «Pamela, que tiene más pechuga, ¿podría usar ese corte? ¿O le quedaría mejor otro?».

En este sentido, la «Fiera» dio a conocer que se operará los senos.

«Me las saco ahora, el 7 de enero… Las voy a regalar, las voy a donar», indicó Pamela Díaz en tono de broma.

Además, la popular figura de Canal 13 dio a conocer que esta intervención se debe una complicación que tuvo con uno de sus implantes.

«Se me encapsuló y se me rompió, así que paso ahora a pabellón», indicó Pamela Díaz.

Esta revelación que hizo la conductora de «Hay que decirlo» dejo sorprendidos a sus compañeros del compañeros.

Vale señalar que el encapsulamiento mamario es una complicación común tras un aumento mamario.

Según la Sociedad Argentina de Mastología es «una de las complicaciones más frecuentes de este tipo de cirugía estética. Se trata de una reacción del organismo ante el cuerpo extraño que puede aparecer meses o años más tarde».

Además, explican que «produce un endurecimiento del implante, genera dolor y en la mayoría de los casos requiere de una operación para ser reemplazado».

Por otro lado, es importante recordar que en junio de este año, Pamela Días también tuvo que ser intervenida tras un chalación que afectó a uno de sus ojos.

También te podría interesar: Marcianeke se sincera en RadioActiva: su momento en la música, el amor, su acercamiento a Dios y realities

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google