Tras detección de primer caso en Chile: ¿Qué es la influenza A(H3N2) y cuáles son sus síntomas?

La influenza A(H3N2) ha generado gran preocupación a lo largo del mundo debido al aumento de contagios y la gravedad de los cuadros de la enfermedad.

Vale señalar que durante este jueves, el Ministerio de Salud dio a conocer que se detectó el primer caso de esta variante de influenza en el país.

De este modo, resulta importante qué es, cuáles son los síntomas y los riegos.

Qué es la influenza A(H3N2)

La influenza A(H3N2) es un subtipo del virus de la gripe. Este infecta las vías respiratorias y generar brotes estacionales.

«Su nombre técnico, H3N2, proviene de la combinación de dos proteínas que se encuentran en su superficie: Hemaglutinina (H3) y Neuraminidasa (N2), claves para que el virus pueda infectar nuestras células y propagarse», indican desde RedSalud.

Este ha generado gran preocupación debido a que el virus de la influenza muta genéticamente de manera constante. Esto significa mayor contagio y menor inmunidad previa.

Síntomas

Además, desde RedSalud también dieron a conocer los síntomas de la influenza A(H3N2). Te los dejamos a continuación.

Tener fiebre alta de manera repentina

Sentir dolores musculares y articulares intensos (mialgia)

Malestar en general y escalofríos

Dolor de cabeza y garganta

Tos seca de manera persistente

«En la mayoría de los casos, los cuadros de gripe duran entre 5 a 7 días. Sin embargo, en quienes pertenecen a grupos de riesgo, puede llevar a complicaciones graves como neumonía, bronquitis o sinusitis bacteriana, lo que puede llevar a la hospitalización», señalaron desde Red Salud.

Vale señalar que en caso de tener alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es importante asistir a un centro médico y no automedicarse.

