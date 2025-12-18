Ministerio de Salud confirma detección de primer caso de nueva variante de influenza A(H3N2) en Chile

Durante este jueves 18 de diciembre, el Ministerio de Salud (Minsal) emitió un comunicado, en el que se informó se detectó el primer caso de la nueva variante de influenza H3N2 en Chile.

De acuerdo a lo informado, la detección se produjo tras el fortalecimiento de la vigilancia genómica. De este modo, se pudo concretar el hallazgo del subclado K de influenza A(H3N2).

Detectan primer caso de influenza H3N2 en Chile

«Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile», indicaron desde el Minsal.

Además, adelantaron que «es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes».

Vale señalar que en un punto de prensa que se desarrolló antes del hallazgo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera entregó detalles. «Esta no es una situación que no haya ocurrido con anterioridad, este no es un nuevo virus, no es un virus pandémico, no es la situación del covid-19, es parte de la evolución natural del virus de la influenza, que va generando nuevos subtipos», indicó.

«Tenemos programada la alerta sanitaria que vamos a partir el 1 de marzo si todo sigue como ahora con los casos bajando, si se detecta alguna anormalidad, se adelanta. También vamos a adelantar la campaña de vacunación a la primera semana de marzo o la última de febrero», agregó.

Cómo prevenir

Vale señalar que desde el Ministerio de Salud han llamado a completar el esquema de vacunación contra la influenca. Principalmente en estos grupos:

Mayores de 65 años

Embarazadas

Personas que tienen enfermedades crónicas

Niños de 6 meses a 5 años

Trabajadores del área de la salud.

A esto se le suman recomendaciones básicas para prevenir:

Lavarse las manos de manera frecuente

Etiqueta respiratoria al toser y/o estornudar

No salir de casa si tiene síntomas respiratorios

Consultar de manera oportuna ante síntomas de gravedad

