Marcianeke se sincera en RadioActiva: su momento en la música, el amor, su acercamiento a Dios y realities

Durante la jornada de este miércoles, el popular cantante urbano Marcianeke dijo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que habló del reciente estreno de «La Loca Eres Tu» con Bayron Fire, del momento que vive en la música y mucho más.

En este sentido, el intérprete calificó su reciente estreno como un «tremendo junte». Además, expresó: «La unión hace la fuerza».

Marcianeke reveló que con Bayron Fire trabajaron de forma muy profesional. Además, entregó detalles de cómo surgió esta colaboración.

«La primera que (interactuamos) vez fue yendo a una iglesia», señaló.

«Él me llevó a la iglesia (…) Obviamente le agradecí y al pasar del tiempo me mostró el proyecto y yo estaba en la sintonía del proyecto y le dije ya, démosle», contó Marcianeke.

Además, el popular artista también habló sobre Lyon La F, con quien estrenó hace una semana el tema «Noche Loca».

«Lo admiré desde un principio, desde que empezaron a ser el centro de atención (…) Quise combinar las voces y salió el tema ‘Noche Loca’ y fluyó todo bien», mencionó Marcianeke.

Marcianeke y sus pasos por realities

Durante el último tiempo el cantante urbano ha dado mucho que hablar por su participación en realities. Recordemos que fue parte de Palabra de Honor y recientemente, también estuvo en el reality que está por salir de Diego González.

En este sentido, sobre el espacio de Canal 13 señaló: «Súper lidiar con eso y enfrentarlo más que nada».

En tanto, con respecto a su paso en el espacio digital de Diego González y lo definió como «una despejada increíble».

«No fueron vacaciones, sino que fue como una experiencia que tenía que vivir, así que agradecido», indicó Marcianeke.

Vale señalar que durante el último tiempo, el cantante urbana ha sido vinculado sentimentalmente con la popular actriz de cine para adultos, Gatita Veve.

En este sentido, tras ser consultado sobre su relación amorosa en RadioActiva, Marcianeke señaló: «Está con el parche curita, ya está sanado».

Luego, nuestros locutores le preguntaron si es que «¿hay un gatito por ahí». Ante esto, el cantante respondió: «Me dejo querer no más».

Su acercamiento con Dios

Hace un tiempo, Marcianeke reconoció que ha acercado a Dios. En este sentido, expresó:

«Me marcó un antes y un después. Siempre agradecido, me aterrizó más que nada. Me preparó para todo lo que viene ahora, porque esto recién empieza», indicó.

Además, Marcianeke adelantó que viene con nuevos proyectos antes de que cierre el año.

Marcianeke habla de Jowell & Randy

El cantante urbano también habló sobre Jowell & Randy. Vale señalar que estuvo junto a ellos en el escenario, el 13 de diciembre, cuando se presentaron en el Movistar Arena.

«Yo me crié escuchando lo que es perreo. Ellos siempre fueron mi referente», indicó Marcianeke.

Vale señalar que el cantante no quiso responder si es que podría venir una colaboración con ellos.

