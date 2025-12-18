«Tengo mis razones»: Fran García-Huidobro habla de su renuncia a Mega y revela a qué canal llegará

Recientemente, se dio a conocer que Fran García-Huidobro tomó la decisión de renunciar a Mega y que podría regresar a Chilevisión.

La salida de la comunicadora fue confirmada por el mismo canal a través de un comunicado. «Megamedia informa que con fecha de hoy la animadora Francisca García-Huidobro comunicó internamente su decisión de dejar de pertenecer a Megamedia», indicaron.

Posteriormente, la misma Fran García-Huidobro se refirió a su salida a través de su cuenta de Instagram.

Las palabras de Fran García-Huidobro tras su salida de Mega

«Es cierto, es verdad, es efectiva mi renuncia a Mega a partir del 26 de diciembre, que es mi último capítulo de Only Fama», indicó la comunicadora.

Además, expresó: «No me parece educado hablar de mis próximos proyectos que sí son en Chilevisión, eso es real. Pero tengo que estar hasta el 26 en el Mega y me parece que el mínimo respeto con mi empleador actual es tener el mejor ánimo y la mejor disposición para terminar las labores que me quedan en Mega».

«Así que después de que salga de Mega, creo que va a ser el momento de hablar y contar, que no hay tanto mucho que contar en realidad. Decirles que fue una situación fome para mí en el sentido de renunciar, nunca lo había hecho, pero tengo mis razones, Mega las entendió y yo agradezco mucho la oportunidad. Así que ya hablaremos de aquello», finalizó.

De acuerdo a lo informado por ADN.cl, en Mega habrían tenido la intensión de retener a Fran García-Huidobro durante el 2026. En este sentido, le habrían ofrecido conducir Only fama, la Gala del Festival de Viña, y un nuevo reality que se grabará en Perú.

No obstante, la comunicadora optó por renunciar y todo parece indicar que llegará a CHV.

Según informó Glamorama, este regreso incluye ser nuevamente parte de Primer Plano. Además, se especula que también podría llegar a Fiebre de Baile.

