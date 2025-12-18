Figura de Canal 13 impacta tras revelar grave amenaza: «Les gustaría ver a mi familia muerta»

Recientemente, Nelson Beltrán, quien es conocido como «el Colombiano» y es panelista del programa de Canal, «Hay que decirlo» dio a conocer una compleja situación.

En el espacio televisivo, el asesor de imagen dio a conocer que después de revelar de manera pública que trabajó asesorando a Jeannette Jara cuando era ministra y también durante su campaña presidencial le han llegado múltiples insultos e incluso amenazas.

En el programa, «Hay que decirlo», el panelista señaló: «Yo le tengo mucho cariño a la Jeannette Jara. La conocí cuando fue ministra, ella me contrata, yo le hago su asesoría y empieza una transformación».

Sin embargo, «el Colombiano» indicó que tras revelar esto de manera pública, ha recibido diversos ataques.

«Empiezan a decir ‘colombiano, CTM’, que voy a expropiar casas, que le quito el trabajo a los chilenos, y de ahí para abajo», contó.

En este sentido, el panelista del espacio de Canal 13 indicó que ha recibido graves amenazas que involucran a su familia.

«Da miedo. Dicen que les gustaría ver a mi familia muerta. Menos mal que no viven acá, porque sería muy doloroso que alguien que no tiene nada que ver termine siendo un daño colateral», señaló.

Esta declaración no pasó desapercibida e impactó a sus compañeros de «Hay que decirlo».

Además, este momento fue compartido en las redes sociales de Canal 13. De este modo, diversos usuarios entregaron palabras de apoyo para el panelista e incluso alguno destacaron su trabajo.

«Colombiano, es tu trabajo»; «él es super seco en su trabajo, y solo está trabajando»; «Al Colombiano lo amamos»; «querido Nelson trabajo es trabajo y tú eres el mejor!»; «Se notó el cambio de look… muy buen trabajo Colombiano», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

