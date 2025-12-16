Panelistas de «Hay que Decirlo» de Canal 13 denuncian brutales ataques cibernéticos: incluso amenazas de muerte

Diversos panelistas del programa «Hay que Decirlo» de Canal 13 acusaron que recibieron comentarios negativos debido a las Elecciones Presidenciales 2025.

Incluso, dos de estos indicaron que fueron víctimas de duros insultos e incluso amenazas.

Panelista de «Hay que Decirlo» acusan duros ataques

Una de ellas fue Gisella Gallardo, quien habría recibido diversas críticas tras la publicación de una historia, en la que aparecía celebrando el triunfo de José Antonio Kast.

En dicho registro, aparecía cantando el himno nacional junto a su pareja, Mauricio Pinilla y más personas.

En este sentido, durante este lunes, Gisella Gallardo señaló: «Lo he sufrido como un linchamiento digital, literal».

Además, la panelista de «Hay que Decirlo» señaló que incluso le han sacado a su familia.

«Me han dicho ‘que bueno que tu papá está muerto’. Han sacado a mis hijos, a mi hermana…», indicó.

Por otro lado, Nelson Beltrán, conocido como «El Colombiano» también reveló graves amenazas

Resulta que el experto en maquillaje y asesor de imagen trabajó con Jeannette Jara en su campaña, lo que desencadenó que fuera brutalmente atacada a través de redes sociales.

«Me decían ‘colombiano ctm’, que si les iba a expropiar la casa a mis conocidos, que me debería ir, que le quito el trabajo a un chileno…», indicó

En este sentido, indicó que sintió temor por una amenaza en particular. «Dicen que les gustaría ver a mi familia muerta. Menos mal que no viven acá y no los pueden ubicar», expresó.

Además, Nacho Gutiérrez y Matías Vega también dieron a conocer que recibieron comentarios negativos. Sin embargo, no tenían nada que ver. Todo indica que habrían sido asociados a las celebraciones por aparecer en historias de Gisella Gallardo.

«Yo estaba con la Gisse haciendo una actividad benéfica y me empiezan a chuchetear porque la Gisse andaba cantando el himno», indicó el animador del programa de Canal 13, quien se tomó la situación con humor.

