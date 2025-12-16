«Hablando hue…»: Mario Velasco reacciona indignado contra Mariela Sotomayor tras ser vinculado con supuesto video íntimo

Recientemente, la periodista de farándula, Mariela Sotomayor arremetió contra Mario Velasco debido a la filtración de un supuesto video íntimo.

En el podcast «Amiga, ¿Supiste?», la exparticipante de Palabra de Honor indicó que Pablo Candia le dijo en una oportunidad que existiría en este registro y que lo tendría el exanimador de Zona de Estrellas.

Frente a esto, Mariela Sotomayor le consultó directamente al comunicador si es que esto era cierto.

Sin embargo, Mario Velasco lo negó. Y luego ante la insistencia de la periodista le indicó: «Si quieres, trato de conseguírmelo».

En este sentido, Mariela Sotomayor indicó: «Nunca entendí cómo se lo iba a conseguir, si él no sabía quién lo tenía… Lo único que él veía es que aquí había una noticia».

Además, señaló: «No quiero decir que él es una clase de persona baja ni mala. Pero conmigo él se portó de la peor manera que podía haberse portado».

Mario Velasco reacciona a revelación de Mariela Sotomayor

Recientemente, Mario Velasco fue consultado con respecto a la acusación que le hizo su excompañera de Zona de Estrellas. En este sentido, indicó que no sabía nada de la existencia del supuesto video.

«Si eso es portarme mal… Y públicamente nunca he dicho nada», indicó el comunicador en diálogo con Fotech.

«O sea, una vez más, Mariela hablando huevad… Nada que decir del tema», agregó Mario Velasco.

